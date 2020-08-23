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«Уфа» — «Ростов»: стартовые составы. Бабурин выйдет с первых минут, Мамаев — в запасе

15:15
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Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Ростова» на матч 4-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Встреча начнется в 16.30 (мск).

Форвард Дмитрий Полоз и вратарь Сергей Песьяков остались в запасе «Ростова».

Стартовый состав «Уфы»: Беленов — Сухов, Аликин, Никитин, Неделчару, Данченко — Алиев, Голубев, Карп — Жамалетдинов, Кротов.

Запасные: Шафинский, А. Чернов, Табидзе, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Белоусов, Тилль, Агаларов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар.

Стартовый состав «Ростова»: Бабурин — Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Байрамян — Норманн, Хашимото, Ионов, Глебов, Зайнутдинов — Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Рудаков, Логашов, Е. Чернов, Смирнов, Мамаев, Ковалев, Полоз, Долгов, Тошевски.

Уфа — Ростов

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13667.html

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