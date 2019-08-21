«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»

«Уфа» в своем официальном Twitter подтвердила переход 21-летнего защитника Данила Кругового в «Зенит».

— ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры, — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал «СЭ» контракт с игроком будет рассчитан на 5 лет. При этом сезон-2019/20 Круговой проведет в аренде в «Уфе», однако у петербургского клуба будет возможность вернуть футболиста в зимнее трансферное окно. Башкирский клуб получит за игрока 2 миллиона евро. В прошлом сезоне защитник сыграл в составе «Уфы» в 9 матчах РПЛ, отметившись одним голом.

Данил Круговой перешел в «Зенит»!



Футбольный клуб «Уфа» и питерский «Зенит» договорились о трансфере защитника Данилы Кругового.



ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры! pic.twitter.com/UTC0YJKSH7 — ФК УФА (@UfaFc) August 21, 2019

Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы. Он еще не приступил к полноценным тренировкам в общей группе, пока участвует лишь в некоторых упражнениях. Травму он получил 30-м туре прошлого сезона в игре с «Локомотивом» (0:1), врачи диагностировали перелом пятой плюсневой кости.

Круговой перешел в «Зенит»