РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Уфа» пожелала Круговому удачи в «Зените»

13:51
Теги:

«Уфа» в своем официальном Twitter подтвердила переход 21-летнего защитника Данила Кругового в «Зенит».

— ФК «Уфа» благодарит Данила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры, — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал «СЭ» контракт с игроком будет рассчитан на 5 лет. При этом сезон-2019/20 Круговой проведет в аренде в «Уфе», однако у петербургского клуба будет возможность вернуть футболиста в зимнее трансферное окно. Башкирский клуб получит за игрока 2 миллиона евро. В прошлом сезоне защитник сыграл в составе «Уфы» в 9 матчах РПЛ, отметившись одним голом.

Предстоящий домашний матч 7-го тура уфимцев против «Зенита» Круговой пропустит из-за травмы. Он еще не приступил к полноценным тренировкам в общей группе, пока участвует лишь в некоторых упражнениях. Травму он получил 30-м туре прошлого сезона в игре с «Локомотивом» (0:1), врачи диагностировали перелом пятой плюсневой кости.

Круговой перешел в «Зенит»

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/krugovoy-pereshel-v-zenit-1577374/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы других СМИ
Загрузка...




Прямой эфир
Прямой эфир