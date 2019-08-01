"Уфа" попрощалась с Засеевым. Он переходит в "Аланию"

"Уфа" удовлетворила просьбу полузащитника Азамата Засеева о досрочном расторжении трудового контракта, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что 31-летний Засеев продолжит карьеру в "Алании". Футболист бы в составе "Уфы" со дня основания клуба, сыграв 196 матчей и забив 1 гол, который вывел уфимцев в полуфинал Кубка России.

Уфимский клуб пожелал Засееву успехов во владикавказском клубе, воспитанником которого он является.