"Уфа" объявила об уходе Салатича

Полузащитник "Уфы" Веролюб Салатич​ покидает клуб в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба уфимцев.

– ФК "Уфа" благодарит Веро за совместную работу и желает успехов! – говорится в сообщении.

Швейцарец перешел в "Уфу" в 2017 году из "Сьона". За это время 33-летний хавбек провел 40 матчей за клуб и отдал 1 результативную передачу.