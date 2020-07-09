«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал «СЭ» о том, какую выгоду получит клуб от перехода Шамиля Газизова на пост генерального директора «Спартака».

Ранее пост генерального директора красно-белых покинул Томас Цорн. По данным «СЭ», фаворитом на место топ-менеджера «Спартака» является именно гендиректор «Уфы».

— Мы еще раз показали всей стране, что у нас есть интересные управленцы, есть люди готовые работать на уровне Москвы, — заявил он «СЭ». — Мы никого не удерживаем, всегда готовы дать человеку возможность для роста и развития. Это очень важно для того, чтобы люди хотели работать в «Уфе», чтобы к нам ехала молодежь. Мы получаем стратегические и политические выгоды. Но никаких финансовых компенсаций нет. Просто менеджер перешел с одного поста на другой. (Севастиан Терлецкий)