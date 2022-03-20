ЦСКА — «Рубин»: Ломовицкий удален в конце первого тайма

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий был удален в конце первого тайма матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

24-летний российский футболист получил вторую желтую карточку в конце первой полвины встречи.

Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий к этому моменту приготовил замену и был уже готов снять Ломовицкого с игры.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин». Игра проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».