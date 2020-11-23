Предлагаем вашему вниманию все голы в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Химки».

На пятой минуте Илья Кухарчук откликнулся на заброс из глубины поля, вышел слева под углом на Беленова и с 12 метров пробил под голкипером в дальний угол.

На 37-й минуте Александр Трошечкин откликнулся на заброс из глубины поля и в прыжке с десяти метров отправил мяч в левый нижний угол.

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