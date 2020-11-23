«Уфа» — «Химки», 23 ноября 2020 года. Матч 15-го тура РПЛ, видео голов
18:08
Предлагаем вашему вниманию все голы в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Химки».
На пятой минуте Илья Кухарчук откликнулся на заброс из глубины поля, вышел слева под углом на Беленова и с 12 метров пробил под голкипером в дальний угол.
На 37-й минуте Александр Трошечкин откликнулся на заброс из глубины поля и в прыжке с десяти метров отправил мяч в левый нижний угол.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
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