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«Уфа» — «Химки», 23 ноября 2020 года. Матч 15-го тура РПЛ, видео голов

18:08
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Предлагаем вашему вниманию все голы в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Химки».

На пятой минуте Илья Кухарчук откликнулся на заброс из глубины поля, вышел слева под углом на Беленова и с 12 метров пробил под голкипером в дальний угол.

На 37-й минуте Александр Трошечкин откликнулся на заброс из глубины поля и в прыжке с десяти метров отправил мяч в левый нижний угол.

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