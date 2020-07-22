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«Уфа» — «Арсенал»: составы команд. Луценко, конкурирующий в гонке бомбардиров с Дзюбой и Азмуном, выйдет с капитанской повязкой

17:57

Стали известны составы «Уфы» и «Арсенала» на матч заключительного 30-го тура Тинькофф-чемпионата России. В отстутствие Кирилла Комбарова с капитанской повязкой на поле появится Евгений Луценко. На счету форварда 15 голов, он идет третьим в гонке бомбардиров после зенитовцев Артема Дзюбы (17) и Сердара Азмуна (16). Оба игрока чемпионов России начнут игру с «Ростовом» в запасе.

«Уфа»: Чернов, никитин, Круговой, Табидзе, Кротов, Алиев, Карп, Белоусов, Тилль, Агаларов, Вомбергар.

Запасные — Мальцев, Аликин, Емельянов, Сысуев, Рабаданов.

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Довбня, Сокол, Пантелеев, Лесовой, Чаушич, Хлусевич, К. Кангва, Э. Кангва, Луценко.

Запасные — Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Ткачев, Ломовицкий, Костадинов, Громыко, Ковалев, Аджоев, Минаев.

Уфа — Арсенал Т

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