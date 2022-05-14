Писарев: «Почему Карпин не взял меня в «Ростов»? Задайте ему этот вопрос. Я бы хотел поработать в клубе»

Писарев заявил, что хотел бы поработать в тренерском штабе «Ростова»

Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что хотел бы поработать в тренерском штабе «Ростова» с Валерием Карпиным.

«Почему Карпин забрал в «Ростов» Онопко, а меня не взял? Задайте ему этот вопрос. Я бы хотел поработать в клубе. Но, видимо, Валерий Георгиевич посчитал, что в буду нужнее в РФС, всех-то невозможно забрать в «Ростов». Я остался следить за игроками», — сказал Писарев.

Валерий Карпин вернулся на пост главного тренера «Ростова» в марте этого года. Специалист совмещает работу в клубе с работой главным тренером сборной России.

Николай Писарев входит в тренерский штаб сборной России с момента прихода Валерия Карпина в национальную команду в июле 2021 года.