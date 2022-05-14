«Уфа» — «Арсенал»: арбитр Мешков ошибочно удалил игрока гостей
На 71-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Арсенал» (2:1) арбитр Виталий Мешков ошибочно вынес второе предупреждение Эвансу Кангве и удалил его с поля.
В единоборстве с Константином Плиевым тульский полузащитник был первым на мяче, сыграл в него, а затем защитник «Уфы» сам ударил соперника в нижнюю часть бутсы. Это четко видно на одном из повторов.
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|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|0 : 0
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|2 : 1
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
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|15.05
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|
Краснодар – ЦСКА
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Уфа
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|
|
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|
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Далер Кузяев
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Спартак
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Арсенал Т
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