«Уфа» — «Арсенал»: арбитр Мешков ошибочно удалил игрока гостей

На 71-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Арсенал» (2:1) арбитр Виталий Мешков ошибочно вынес второе предупреждение Эвансу Кангве и удалил его с поля.

В единоборстве с Константином Плиевым тульский полузащитник был первым на мяче, сыграл в него, а затем защитник «Уфы» сам ударил соперника в нижнюю часть бутсы. Это четко видно на одном из повторов.