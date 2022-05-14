Степашин ждет хорошего футбола в матче «Динамо» - «Локомотив»

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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«Динамо» обыграет «Локомотив»? Ожидаем сегодня только хороший футбол», — сказал Степашин.

Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится сегодня, 14 мая. Начало — в 16.30 (мск).