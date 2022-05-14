Божович извинился перед болельщиками «Арсенала» за последнее место в РПЛ по итогам сезона

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович извинился перед болельщиками за то, что команда досрочно заняла последнее место по итогам сезона-2021/22 в Тинькофф РПЛ.

«Я хочу принести извинения болельщикам от себя и от игроков. Что будет дальше — посмотрим», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Божович.

Также черногорский специалист назвал закономерным поражение «Арсенала» от «Уфы» (1:2) в 29-м туре чемпионата России.

«Думаю, результат матча закономерен. После удаления Эванса Кангва у нас было мало шансов. Мы просто не успели удержать счет и сделать что-то большее. Пытались что-то сделать с длинными передачами соперника, но не смогли. До удаления у нас были шансы, после него — уже нет», — добавил Божович.

После поражения от «Уфы» «Арсенал» лишился шансов покинуть последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. На счету тульской команды 23 очка в 29 матчах, отставание от идущих на 14-й и 15-й строчках «Урала» и «Уфы» за тур до конца сезона составляет 4 очка.