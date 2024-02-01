Дюков возглавит делегацию РФС на конгрессе УЕФА

Президент РФС Александр Дюков возглавит делегацию организации на конгрессе УЕФА.

«Александр Дюков возглавит делегацию РФС на конгрессе УЕФА», — приводит ТАСС ответ службы коммуникаций РФС.

Конгресс УЕФА состоится 8 февраля в Париже.

Российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА с 2022 года.