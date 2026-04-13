Родственники форварда «Ростова» Сулейманова пострадали в результате наводнения в Дагестане

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов в разговоре с «СЭ» высказался о поддержке пострадавших в результате наводнения в Дагестане со стороны клуба.

«Да, действительно, весь клуб и его люди перевели часть своих зарплат. Трагедия в Дагестане — это наша общая проблема, где нужно помогать людям, попавшим в беду. Я очень горд своим народом, который не остался в стороне — каждый так или иначе поддерживает пострадавших. Благодарен футбольному сообществу и всем людям, которые сочувствуют. Это очень приятно. Вокруг этой трагедии сплотилось все футбольное сообщество. Все ли в порядке с моими родственниками? Слава Богу, да. Я знаю, что Тимур Сулейманов родом из села Мамедкала. Разговаривал с ним, он рассказал, что пострадал дом его бабушки и дедушки. Спросил у него, нужна ли ему помощь, но он заверил, что все хорошо, справились своими силами. Тимур помог», — сказал Агаларов «СЭ».

«Динамо» с 22 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда проведет 19 апреля против «Зенита».

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