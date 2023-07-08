У защитника ЦСКА Агапова выявлено повреждение наружной боковой связки колена
Защитник ЦСКА Илья Агапов избежал серьезного повреждения, но медицинское обследование выявило у него травму наружной боковой связки колена.
Футболист получил повреждение матче BetBoom Братского кубка с «Динамо» (0:5). Агапов был заменен по ходу первого тайма.
«Агапов прошел первичное обследование, которое показало — худшие опасения не оправдались, защитник избежал тяжелой травмы. При этом у футболиста диагностировали повреждение наружной боковой связки колена. Точные сроки лечения будут определены после оценки динамики стартовой терапии», — говорится в сообщении клуба.
Новый сезон чемпионата России ЦСКА начнет 22 июля матчем с «Уралом» в Екатеринбурге.
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11
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|0
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13
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|0
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|0
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|0
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15
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|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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