Полузащитник «Динамо» Фомин рассказал о работе под руководством Лички
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о работе под руководством нового главного тренера Марцела Лички.
«Прошло мало времени для знакомства с Личкой. Могу сказать, что все работают с желанием, эмоциями. Пока все отлично. Но рано говорить об этом, потому что идет предсезонка. Надо почувствовать тренера, игру и уже потом решать задачи. Будем верить, что все будет хорошо у «Динамо» с Личкой«, — цитирует Фомина Sport24.
22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички на пост главного тренера команды. 45-летний чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года.
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|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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