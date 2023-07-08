Полузащитник «Динамо» Фомин рассказал о работе под руководством Лички

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о работе под руководством нового главного тренера Марцела Лички.

«Прошло мало времени для знакомства с Личкой. Могу сказать, что все работают с желанием, эмоциями. Пока все отлично. Но рано говорить об этом, потому что идет предсезонка. Надо почувствовать тренера, игру и уже потом решать задачи. Будем верить, что все будет хорошо у «Динамо» с Личкой«, — цитирует Фомина Sport24.