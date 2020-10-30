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«У вас есть газеты? Посмотрите». Евсеев ответил, считает ли он Газизова топ-менеджером

17:20
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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, который ранее занимал такую же должность в уфимском клубе.

«Газизов — топ-менеджер? У вас есть свежие газеты? Посмотрите. На первом месте идет «Спартак». Мог ли я оказаться в московском клубе вместе с Газизовым? Об этом никто со мной не говорил», —  — сказал Евсеев в эфире программы «Коммент. Шоу».

Дополнительная информация:

https://youtu.be/zZGJsIDHbBk

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