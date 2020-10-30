«У вас есть газеты? Посмотрите». Евсеев ответил, считает ли он Газизова топ-менеджером
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, который ранее занимал такую же должность в уфимском клубе.
«Газизов — топ-менеджер? У вас есть свежие газеты? Посмотрите. На первом месте идет «Спартак». Мог ли я оказаться в московском клубе вместе с Газизовым? Об этом никто со мной не говорил», — — сказал Евсеев в эфире программы «Коммент. Шоу».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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