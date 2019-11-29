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У Тедеско есть наработки против Дзюбы

14:19
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 18-го тура чемпионата России с «Зенитом» сказал, что у него есть идеи, как сдержать Артема Дзюбу.

— Дзюба сейчас в отличной форме, он один из лидеров РПЛ по системе «гол+пас». У вас есть идеи, как сдерживать его?

— Вы правильно сказали, что он не только забивает. Он хорошо играет без мяча, хорошо цепляется за него и ждет, пока подтянутся партнеры. Но в «Зените» хватает других классных игроков — Азмун, Иванович, Дуглас Сантос. Мы разбирали игру Дзюбы, у нас есть определенные наработки. (Дмитрий Гирин)

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 1 декабря, начало в 19.00.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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