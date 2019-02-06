У "Спартака" появилась команда по американскому футболу

Команда была создана решением председателей МФСО и РФСО "Спартак" Евгения Ловчева и Андрея Слушаева, сообщает официальный сайт красно-белых.

Генеральным менеджером нового клуба стал Денис Милов.

– Мне не раз доводилось бывать в США. Американский футбол – это традиции, шоу, поглощающее событие для всей страны, - приводит слова Ловчева официальный сайт РФСО "Спартак". - В 1994-м году в США проводился чемпионат мира по футболу или соккеру. Поначалу американцы не очень понимали суть игры в соккер, но постепенно они им прониклись, приняли культуру! Так и у нас. Американский футбол, уверен, приживется и будет интересен многим российским болельщикам. Я видел, сколько народу собралось посмотреть недавний финал на московском Супербоул-пати. Начало в полтретьего ночи их не смутило. Это и в нашей стране – событие. Поэтому я очень рад, что появился "Спартак" по этому виду спорта. Желаю нашей новой команде обрести много поклонников и радовать нас успехами. Вперед, "Спартак"! ​