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У Солтмурада Бакаева нет коронавируса

17:34
Солтмурад Бакаев. Фото Instagram
Солтмурад Бакаев. Фото Instagram
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Как стало известно «СЭ», 20-летний хавбек «Рубина» Солтмурад Бакаев не инфицирован COVID-19.

Артем Ребров и&nbsp;Роман Зобнин.Игроки «Спартака» прошли тестирование: у Бакаева выявлен коронавирус, Зобнин уже переболел

Он сдал тест вместе с игроками казанской команды, где выявлен случай заболевания у 23-летнего полузащитника Константина Плиева.

Напомним, что сегодня «Спартак» объявил о заболевании старшего брата Солтмурада — 23-летнего Зелимхана Бакаева. Футболист помещен на домашний карантин, заболевание протекает бессимптомно.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




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