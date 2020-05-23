У Солтмурада Бакаева нет коронавируса
17:34
Как стало известно «СЭ», 20-летний хавбек «Рубина» Солтмурад Бакаев не инфицирован COVID-19.
Он сдал тест вместе с игроками казанской команды, где выявлен случай заболевания у 23-летнего полузащитника Константина Плиева.
Напомним, что сегодня «Спартак» объявил о заболевании старшего брата Солтмурада — 23-летнего Зелимхана Бакаева. Футболист помещен на домашний карантин, заболевание протекает бессимптомно.
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