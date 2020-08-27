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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

У Николича есть кредит доверия

17:15
Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», поражения от «Спартака» (1:2) и «Ахмата» (2:3) в матчах 4-го и 5-го туров Тинькофф РПЛ пока не сказались на позициях главного тренера «Локомотива» Марко Николича. У серба есть кредит доверия от руководства, которое понимает объективные сложности — команду подкосили травмы ключевых хавбеков Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова.

Вместе с тем, боссы красно-зеленых не видят кандидатов на замену Николичу здесь и сейчас на российском рынке, а приглашение иностранца с именем обычно связано как с серьезными расходами на обслуживание контракта самого специалиста, так и членов его штаба, и просьбами о кардинальном усилении состава. В «Локо» считают, что в нынешних экономических условиях подобные траты нецелесообразны. (Вячеслав Короткин)

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