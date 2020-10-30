Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о ситуации с продлением его контракта с клубом.

— Вопрос о контракте — это хороший пример того, что происходило с нами на этой неделе, — сказал на пресс-конференции Тедеско. — Давайте все разъясним.

Для меня честь быть здесь, быть тренером такого большого клуба. Я читал, что якобы я хочу вернуться в бундеслигу. Но скажу вам: если бы хотел, то уже три раза мог это сделать. У меня было предложение через две недели после ухода из «Шальке». Было предложение перед приездом в Москву. Третья возможность была этим летом. Слухи о бундеслиге несостоятельны, это нонсенс.

Не понимаю, откуда это берется. Прошел даже слух, что это идет изнутри клуба. Как бы то ни было, команда с этими сложностями достойно справляется. Мы продолжаем гонку.

У нас был разговор с Леонидом Федуном, у нас хорошие отношения, мы хорошо общаемся. Он сказал, что хотел бы зимой обсудить возможность продления контракта. Подчеркну, никакого конкретного предложения со стороны клуба не поступало. И при этом никакие предложения я не блокировал.

У нас сейчас много игр. И сейчас мы думаем только о предстоящей игре с «Ростовом». Я хочу спокойно работать, хочу, чтобы футболисты готовились к играм без всяких отвлекающих факторов. У нас важный матч с «Ростовом», все внимание только ему. (Олег Кошелев)