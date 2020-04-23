Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью «СЭ» рассказал о работе в неотложке.

— На руках у вас люди умирали? — вопрос Вартапетову.

— К сожалению, да. В машине «Скорой помощи» много смертей.

— Что-то говорили?

— Ничего. Обычно к этому моменту человек в глубокой коме. Самое неприятное — видеть человека после пожара. Он еще на своих ногах, но 90-95 процентов ожогов поверхности тела. Еще и верхние дыхательные пути задеты. Ты понимаешь: это — живой труп...

— Шансов нет?

— Никаких. (Юрий Голышак)