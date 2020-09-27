Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о настрое на матч 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— Сильный соперник, классные футболисты, — приводит слова защитника пресс-служба ЦСКА. — «Локомотив» тоже претендует на самые высокие места, шансы оценю как пятьдесят на пятьдесят. Многое будет зависеть от игры в защите, мы понимаем всю ответственность. У меня хорошие предчувствия насчет нового противостояния с ними.