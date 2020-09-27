«У меня хорошие предчувствия». Магнуссон — о предстоящем дерби с «Локомотивом»
10:30
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о настрое на матч 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
— Сильный соперник, классные футболисты, — приводит слова защитника пресс-служба ЦСКА. — «Локомотив» тоже претендует на самые высокие места, шансы оценю как пятьдесят на пятьдесят. Многое будет зависеть от игры в защите, мы понимаем всю ответственность. У меня хорошие предчувствия насчет нового противостояния с ними.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи