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«У меня хорошие предчувствия». Магнуссон — о предстоящем дерби с «Локомотивом»

10:30
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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о настрое на матч 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— Сильный соперник, классные футболисты, — приводит слова защитника пресс-служба ЦСКА. — «Локомотив» тоже претендует на самые высокие места, шансы оценю как пятьдесят на пятьдесят. Многое будет зависеть от игры в защите, мы понимаем всю ответственность. У меня хорошие предчувствия насчет нового противостояния с ними.

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