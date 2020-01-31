«У меня были свои амбиции и планы». Кокорин объяснил, почему не поехал в аренду в «Сочи»

Нападающий Александр Кокорин в эфире программы «Фетисов» рассказал о своем возвращении в «Зенит».

Несмотря на разговоры о важности футболиста, 21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего нападающего до конца сезона. На следующий день факт договоренности между клубами подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин в «Сочи» не собирается.

Позже жена Кокорина Дарья Валитова сообщила, что игрок не намерен выступать за «Сочи», и руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло решение перевести его в «Зенит-2».

— Почему в Сочи не хочешь ехать? Это принципиальная позиция?

— Принципиальная, но не то чтобы принципиальная. Просто обстоятельства так сложились. Если бы все это было по-другому, то могло бы... быть по-другому. Я возвращался в «Зенит» и у меня были свои амбиции и планы.

— Ты же проговорил условия, когда вернулся в свой клуб?

— Да, но я так понимаю, что президент «Зенита» [кому-то] передавал информацию. Он меня услышал. Я улетел в отпуск между сборами и там уже прочитал, что на второй сбор поеду с «Зенитом-2». Больше у разговоров не было.