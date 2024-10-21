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У форварда «Акрона» Дзюбы диагностировано повреждение мышцы задней поверхности бедра

Алина Савинова
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В «Акроне» сообщили, что дополнительное медицинское обследование подтвердило у нападающего команды Артема Дзюбы мышечное повреждение, которое игрок получил в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом».

Встреча проходила 18 октября в Самаре на «Солидарность Арене» и завершилась со счетом 5:0 в пользу сине-бело-голубых. 36-летний Дзюба получил повреждение на 9-й минуте и был заменен на Жилсона Беншимола.

«На первых минутах домашнего матча с «Зенитом» Артнм Дзюба получил микроповреждение задней поверхности бедра. Нападающий в данный момент проходит период активного восстановления под наблюдением медицинского штаба. Надеемся, что в ближайшее время Артем вернется в общую группу», — говорится в заявлении «Акрона».

В нынешнем сезоне Дзюба провел пять матчей в чемпионате России, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

Источник: https://t.me/fcakron/10869
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
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 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
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 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
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 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
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 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
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 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
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 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
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 Химки 12 2 5 5 11-20 11
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 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
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