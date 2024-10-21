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Сегодня, 15:59

Радимов — о паспорте РФ для Сантоса: «Пусть весь мир видит, что люди хотят жить в нашей стране»

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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выдаче российского гражданства бразильскому защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу.

«Во-первых, он в России живет уже пять лет, является капитаном команды. Я в этом ничего такого не вижу, в других странах таким же образом получают гражданства. Если ему нравится тут и он захотел получить паспорт — я только за. Во-вторых, Сантос везде доказал свой профессионализм и состоятельность. В третьих, он отличный футболист и мы все это знаем, говорить об этом излишне.
И если Карпин посчитает, что он поможет сборной, то добро пожаловать в сборную! Марио Фернандес играл, разве не приносил пользу? Это абсолютно хорошая история. И политически верная: пусть весь мир видит, что люди хотят жить в нашей стране», — сказал Радимов «СЭ».

Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. За это время он сыграл в 198 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 33 результативными передачами.

Дуглас Сантос

Владислав Радимов
Футбол
ФК Зенит
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3
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