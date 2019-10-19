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У Джорджевича — повреждение связок колена

16:35

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич, получивший травму в матче 13-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:0), сегодня прошел МРТ правого коленного сустава.

18&nbsp;октября. Грозный. &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Игроки &laquo;Локо&raquo; празднуют гол.«Локо» перед Роналду: обескровлен, но с победой

Как информирует официальный сайт московского клуба, по результатам обследования было диагностировано повреждение связок колена. В ближайшее время 25-летний черногорец отправится в одну из европейских клиник, где будет определена тактика лечения.

Полузащитник Гжегож Крыховяк пропустил матч с «Ахматом» из-за острой кишечной инфекции. Сейчас он чувствует себя гораздо лучше. Также к занятиям в общей группе присоединился хавбек Рифат Жемалетдинов.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/21163

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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