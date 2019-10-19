Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич, получивший травму в матче 13-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:0), сегодня прошел МРТ правого коленного сустава.

Как информирует официальный сайт московского клуба, по результатам обследования было диагностировано повреждение связок колена. В ближайшее время 25-летний черногорец отправится в одну из европейских клиник, где будет определена тактика лечения.

Полузащитник Гжегож Крыховяк пропустил матч с «Ахматом» из-за острой кишечной инфекции. Сейчас он чувствует себя гораздо лучше. Также к занятиям в общей группе присоединился хавбек Рифат Жемалетдинов.

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