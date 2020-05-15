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У «Динамо» за границей четыре легионера. У восьми игроков заканчиваются контракты

16:22
Максимилиан Филипп. Фото РФС
Максимилиан Филипп. Фото РФС
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По данным «СЭ», в «Динамо» пока не получили разрешение на возвращение легионеров из-за рубежа. У себя на родине находятся немец Филипп, поляк Шиманьски, камерунец Нжи и швед Хильемарк.

Кроме того, у восьми футболистов в мае-июне истекают соглашения: Рыкова, Нойштедтера, Юсупова, Соснина, Панченко, Жоаозинью, Хильемарка (аренда) и Игбуна (аренда).

Решение о продлении с ними договоров, а также сроки новых соглашений будут обсуждаться в индивидуальном порядке. (Константин Алексеев)

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