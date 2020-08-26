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У «Динамо» три задачи на сезон. Одна из них — группа Лиги Европы

09:52
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Совет директоров московского «Динамо» поставил перед командой три задачи на текущий сезон.

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«Задача на этот сезон четкая — попадание по итогам чемпионата в еврокубковую зону, выход в финал Кубка страны и в группу Лиги Европы», — сказал член совета директоров московского клуба Сергей Степашин в интервью ТАСС.

«Все три задачи сформулировал совет директоров, главный тренер Кирилл Новиков и команда прекрасно об этом знают. Начали сезон хорошо, только последний результат в Туле расстроил. Посмотрим, как команда сыграет с «Зенитом», после этого можно давать оценки» — отметил Степашин.

После четырех сыгранных туров в новом сезоне Тинькофф РПЛ динамовцы динамовцы находятся на пятом месте в турнирной таблице с семью очками в активе.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9290877

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