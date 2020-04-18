«У «Динамо» давно не было такого воспитанника, как я». Кокорин рассказал о проблемах московского клуба

Бывший нападающий «Динамо» Александр Кокорин рассказал, в чем видит проблемы клуба.

«Динамо» — это отдельная история. Очень много людей, которые отвечают за свои моменты, — сказал Кокорин в прямом эфире Instagram комментатора Нобеля Арустамяна. — Там нет главного человека, который переживается за все. И мне также непонятно отношение к своим воспитанникам.

Зато были иностранцы, которые приехали, сыграли чуть-чуть времени — они герои. Я провел 200 матчей, забил 50 голов — ко мне плохое отношение. А ведь у них давно не было такого воспитанника.

Почему? Из-за всех этих историй: машины, клубы... Я очень люблю этот клуб. Зато есть люди, которые приехали, заработали деньги, а им хлопают. Они — легенды «Динамо». В «Спартаке» такое тоже было. Не знаю, как сейчас.

Молодые ребята уходят, потому что такое отношение.