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У ЦСКА нет предложений по трансферу Бийола

15:10
Яка Бийол. Фото ПФК ЦСКА
Яка Бийол. Фото ПФК ЦСКА
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Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола признался, что у московского клуба нет предложений по трансферу футболиста.

«Пока Яка остается в ЦСКА. Предложений по нему нет. Что будет дальше — вопрос. Сейчас рано о чем-то говорить», — цитирует Чибежа Metaratings.

Минувший сезон Бийол провел в «Ганновере», который принял решение не выкупать контракт полузащитника. 22-летний футболист отыграл 30 матчей во второй бундеслиге и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/agent-biyola-poka-yaka-ostaetsya-v-tsska-predlozheniy-po-nemu-net-1001716/

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