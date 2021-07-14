Агент Вернблума ответил на вопрос о вхождении игрока в тренерский штаб ЦСКА
15:14
Агент полузащитника Понтуса Вернблума Карл Фагер в разговоре с «СЭ» прокомментировал будущее игрока после завершения карьеры.
«Готов ли Понтус войти в тренерский штаб Березуцкого в ЦСКА? Я не знаю. У него было прекрасное время в Москве, но я не думаю, что он решил что-то насчет своего будущего», — сказал Фагер «СЭ».
Сегодня, 14 июля, шведский полузащитник Понтус Вернблум объявил о завершении карьеры.
В составе «Гетеборга» футболист выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Швеции. Также футболист выступал за АЗ, ЦСКА и ПАОК.
Трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, победитель Кубка страны в составе ЦСКА. Чемпион Греции в составе ПАОКа, обладатель Суперкубка Нидерландов с АЗ.
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