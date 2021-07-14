Бывший полузащитник ЦСКА Вернблум завершил карьеру

Шведский полузащитник Понтус Вернблум объявил о завершении карьеры, сообщает сайт «Гетеборга», который был его последним клубом.

«Мне грустно, - цитирует Вернблума официальный сайт клуба. - Но я рад, что завершил карьеру именно здесь. Еще маленьким мальчиком я мечтал играть за «Гетеборг». После времени, проведенного за границей, я хотел завершить карьеру именно здесь.

Хотелось бы еще поиграть, но мое тело не очень-то хочет этого. Это горько. Это трудное решение, но я должен прислушиваться к сигналам своего организма. Я верю в команду и знаю, что у нас происходят положительные процессы».

35-летний швед выступал за «Гетеборг» в 2005 – 2009 и 2020-2021 годах. В сообщении также указано, что летом Вернблум перенесет операцию на колене, после чего ему предстоит длительная реабилитация.

В составе «Гетеборга» футболист выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Швеции. Также футболист выступал за АЗ, ЦСКА и ПАОК.

Трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, победитель Кубка страны в составе ЦСКА. Чемпион Греции в составе ПАОКа, обладатель Суперкубка Нидерландов с АЗ.