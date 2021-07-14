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Бывший полузащитник ЦСКА Вернблум завершил карьеру

14:40
Понтус Вернблум. Фото ФК «Гетеборг»
Понтус Вернблум. Фото ФК «Гетеборг»
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Шведский полузащитник Понтус Вернблум объявил о завершении карьеры, сообщает сайт «Гетеборга», который был его последним клубом.

«Мне грустно, - цитирует Вернблума официальный сайт клуба.  - Но я рад, что завершил карьеру именно здесь. Еще маленьким мальчиком я мечтал играть за «Гетеборг». После времени, проведенного за границей, я хотел завершить карьеру именно здесь.

Хотелось бы еще поиграть, но мое тело не очень-то хочет этого. Это горько. Это трудное решение, но я должен прислушиваться к сигналам своего организма. Я верю в команду и знаю, что у нас происходят положительные процессы».

35-летний швед выступал за «Гетеборг» в 2005 – 2009 и 2020-2021 годах. В сообщении также указано, что летом Вернблум перенесет операцию на колене, после чего ему предстоит длительная реабилитация.

В составе «Гетеборга» футболист выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Швеции.  Также футболист выступал за АЗ, ЦСКА и ПАОК.

Трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, победитель Кубка страны в составе ЦСКА. Чемпион Греции в составе ПАОКа, обладатель Суперкубка Нидерландов с АЗ.

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Евгений Петров все материалы автора

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