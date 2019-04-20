У Черевченко в Уфе спросили про стыд за игру

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после матча 24-го тура РПЛ с "Уфой" в гостях (2:1) отдал должное сопернику и при этом не стал комментировать работу бригады арбитра Владимира Москалева и другие обстоятельства встречи.

В начале пресс-конференции один из корреспондентов заметил, что все знают Черевченко, как честного игрока и тренера, а потому не стыдно ли ему за игру – вероятно, и за судейство при перевесе фолов 22 – 4. Задать вопрос до конца журналисту не позволили. После этого специалиста спросили, есть ли у него претензии по голу "Уфы" (по мнению эксперта "СЭ", его не следовало засчитывать из-за фола в атаке).

– По голу "Уфы" лично у меня нет вопросов, – сказал Черевченко. – Это вот вам, молодой человек. Нормально? Ответ: по голу "Уфы" у меня вопросов нет. Устраивает? Ну и все, хорошо.

Мы готовились к этой игре. Знали, что у "Уфы" много верховых передач, как с флангов, так и вертикальных. "Уфа" – хорошая команда, она мне понравилась. Понятно, что при 2:1 пошел натиск и навал. Были моменты, соперник мог сравнять счет на последней минуте. Значит, нам повезло.

Лично для меня (близость к зоне еврокубков) это не определяющее, главное – следующая игра со "Спартаком". Вы у ребят спросите. (Ютуб-канал ПФК "Арсенал")

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