«У Азмуна же крови нет». Экс-судья вспомнил момент с Соболевым

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался по поводу пенальти в матче 9-го тура Тинькофф-РПЛ «Зенит» — «Уфа». В первом тайме 11-метровый был назначен за грубую игру на Сердаре Азмуне.

«За что назначили 11-ти метровый в ворота «Уфы»? У Азмуна крови нет! Продолжаем игру», — написал Федотов в Twitter. После этого он выложил скриншоты двух моментах: фол на Азмуне в матче «Зенит» — «Уфа» и падение форварда «Спартака» Александра Соболева в игре с «Зенитом».

29' минута. Зенит — Уфа



За что назначили 11-ти метровый в ворота Уфы? ?

У Азмуна крови нет! ?

Продолжаем игру. ?#ЗенитУфа pic.twitter.com/HehQkdUvN2 — Игорь Федотов (@fedotov1006) September 26, 2020

«Пенальти. Не пенальти. Вы не понимаете, это другое», — подписал Федотов коллаж.