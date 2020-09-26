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«У Азмуна же крови нет». Экс-судья вспомнил момент с Соболевым

18:27
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Бывший арбитр Игорь Федотов высказался по поводу пенальти в матче 9-го тура Тинькофф-РПЛ «Зенит» — «Уфа». В первом тайме 11-метровый был назначен за грубую игру на Сердаре Азмуне.

«За что назначили 11-ти метровый в ворота «Уфы»? У Азмуна крови нет! Продолжаем игру», — написал Федотов в Twitter. После этого он выложил скриншоты двух моментах: фол на Азмуне в матче «Зенит» — «Уфа» и падение форварда «Спартака» Александра Соболева в игре с «Зенитом».

«Пенальти. Не пенальти. Вы не понимаете, это другое», — подписал Федотов коллаж.

Зенит — Уфа

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