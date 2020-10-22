Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своем отношении к тюрьме.

— Нам было интересно, кто за что попал в тюрьму, особенно про тех, кто сидел пожизненно, — рассказал в интервью Peopletalk Кокорин. — К нам приходил батюшка и мы просили его рассказать о тех, кто отбывает пожизненное, он к ним тоже ходил. Он говорил, что они такие же люди, также улыбаются. Когда они понимали, что никогда больше не выйдут отсюда, то просто перестраивали свою жизнь и жили спокойно. За ними следят там пристально, чтобы они с собой чего-нибудь не сделали. Видел бабушку 70 лет, которая работала в банке и была мошенницей.

— Вы считаете, что потеряли год жизни?

— Это как армия, только более суровая. Чтобы чуть-чуть в себя прийти там можно оказаться. Мне было это полезно, но если бы это стоило того и было серьезное преступление, не было бы вопросов. Так как я видел другие дела и как из разбирали, какая было огласка — у нас все было чересчур.

— Вы были там упаковщиком. Что упаковывали?

— Костюмы для птицефабрик. Нас научили этому. Норму нужно было выполнять.