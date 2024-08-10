Тюкавин: «Ребята знали, кто бьет пенальти. Но почему-то к мячу подошел другой человек»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями после матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

— Какие эмоции сейчас?

— Проиграли 1:0.

— Как в команде принимали решение о пенальтисте?

— Никак не принимали. Ребята знали, кто бьет пенальти. Но почему-то другой человек подошел бить.

— Кто должен был? Вы?

— Не знаю.

На 86-й минуте Муми Нгамале не реализовал пенальти в ворота Евгения Латышонка. «Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех. После этого матча команда Сергея Семака с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.