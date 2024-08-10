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Тюкавин: «Ребята знали, кто бьет пенальти. Но почему-то к мячу подошел другой человек»

Алексей Михайлов
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Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился эмоциями после матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

— Какие эмоции сейчас?
— Проиграли 1:0.

— Как в команде принимали решение о пенальтисте?

— Никак не принимали. Ребята знали, кто бьет пенальти. Но почему-то другой человек подошел бить.

— Кто должен был? Вы?

— Не знаю.

На 86-й минуте Муми Нгамале не реализовал пенальти в ворота Евгения Латышонка. «Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех. После этого матча команда Сергея Семака с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.

Константин Тюкавин
Николя Муми Нгамале
ФК Динамо (Москва)
Евгений Латышонок
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Семак считает Глушенкова и Латышонка лучшими игроками матча с «Динамо»

Латышонок прокомментировал отраженный пенальти в концовке матча с «Динамо»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
8
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
9
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
10
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
11
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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