Селюк: «Ари в «Торпедо» — подарок соперникам. С таким сотрудником и врагов не надо»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о назначении Ари на должность спортивного директора московского «Торпедо».

«Приход Ари — самый большой подарок на Новый год «Уралу», «Сочи» и «Черноморцу», если они хотят выйти в РПЛ. С таким спортивным директором и врагов не надо. «Урал» и «Сочи» должны сказать спасибо Кононову за это дарование, у которого образование — начальная школа максимум», — сказал Селюк Legalbet.

По информации издания, кандидатуру Ари на должность спортивного директора предложил главный тренер команды Олег Кононов.

«Торпедо» занимает 2-е место в турнирной таблице первой лиги. Московская команда набрала 43 очка в 21 матче и отстает от лидирующей «Балтики» на два балла.

В июле 2018 года Ари получил российское гражданство, а позже провел два матча за национальную сборную России. На клубном уровне бразилец также известен по выступлениям за «Краснодар» и «Локомотив».