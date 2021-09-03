Тюкавин: «Очень повезло, что в «Динамо» пришел Шварц, подтянул меня к основной команде»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин в интервью Youtube-каналу «Красава» рассказал о прогрессе за год.

- Год назад ты стоил 175 тысяч евро на Transfermrkt, сейчас ты стоишь 3 миллиона и с каждым днем цифра растет. Три пункта почему Тюкавин сейчас — футболист сборной?

— Я просто тренировался, ни о чем другом не думал, — сказал Тюкавин. — Очень повезло, что пришел тренер Сандро Шварц, подтянул меня к основной команде, считаю, что за счет него я сейчас играю и прогрессирую. Третье — любовь к футболу, я с 5 лет занимаюсь и ради этого и тренировался, чтобы попасть в основную команду и в сборную.

В текущем сезоне 19-летний форвард провел 6 матчей в Тинькофф РПЛ, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Также Тюкавин получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи отборочного раунда ЧМ-2022.