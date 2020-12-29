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Защитник «Спартака» Ещенко станцевал под Jingle Bells. Соболев посчитал это странным

20:23
Андрей Ещенко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Андрей Ещенко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Ещенко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко опубликовал в своем Instagram видео с танцем под песню Frank Sinatra — «Jingle Bells».

«Всех с наступающим Новым годом. Всех благ и здоровья», — написал Ещенко.

«С Наступающим», — оставил комментарий хавбек «Химок» Денис Глушаков.

«Ты под чем?» — отреагировал форвард красно-белых Александр Соболев.

36-летний Ещенко в текущем сезоне провел 12 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

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