Защитник «Спартака» Ещенко станцевал под Jingle Bells. Соболев посчитал это странным

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко опубликовал в своем Instagram видео с танцем под песню Frank Sinatra — «Jingle Bells».

«Всех с наступающим Новым годом. Всех благ и здоровья», — написал Ещенко.

«С Наступающим», — оставил комментарий хавбек «Химок» Денис Глушаков.

«Ты под чем?» — отреагировал форвард красно-белых Александр Соболев.

36-летний Ещенко в текущем сезоне провел 12 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.