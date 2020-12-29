Защитник «Спартака» Ещенко станцевал под Jingle Bells. Соболев посчитал это странным
20:23
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко опубликовал в своем Instagram видео с танцем под песню Frank Sinatra — «Jingle Bells».
«Всех с наступающим Новым годом. Всех благ и здоровья», — написал Ещенко.
«С Наступающим», — оставил комментарий хавбек «Химок» Денис Глушаков.
«Ты под чем?» — отреагировал форвард красно-белых Александр Соболев.
36-летний Ещенко в текущем сезоне провел 12 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.
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