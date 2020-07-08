Турнир «MLS возвращается» как парк аттракционов. Эффектная графика от лиги

Официальный Twitter MLS опубликовал иллюстрацию, посвященную старту турнира «MLS возвращается». Турнир представлен как парк аттракционов.

В турнире примут участие 25 клубов MLS, «Даллас» не сможет выступить из-за заражений коронавирусом в команде.

Команды разделены на шесть групп, по три в Восточной и Западной конференции. В плей-офф выйдут по два первых места в каждой группе плюс четыре лучших команды из оставшихся. Все матчи пройдут с 8 июля по 11 августа в спорткомплексе близ Орландо, штат Флорида.