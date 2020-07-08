Турнир «MLS возвращается» как парк аттракционов. Эффектная графика от лиги
8 июля 2020, 19:56
Официальный Twitter MLS опубликовал иллюстрацию, посвященную старту турнира «MLS возвращается». Турнир представлен как парк аттракционов.
В турнире примут участие 25 клубов MLS, «Даллас» не сможет выступить из-за заражений коронавирусом в команде.
Команды разделены на шесть групп, по три в Восточной и Западной конференции. В плей-офф выйдут по два первых места в каждой группе плюс четыре лучших команды из оставшихся. Все матчи пройдут с 8 июля по 11 августа в спорткомплексе близ Орландо, штат Флорида.
Welcome to ??? ?? ???, enjoy the ride!— Major League Soccer (@MLS) July 8, 2020
As teams progress, we'll show who's charting their path to the end. ? pic.twitter.com/FMuTu1PhkY
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