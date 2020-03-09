Турбин рассудит перенесенный матч «Сочи» и «Оренбурга»

Евгений Турбин назначен главным арбитром перенесенного матча 18-го тура Тинькофф — чемпионата России между «Сочи» и «Оренбургом», сообщается на официальном сайте РФС.

Лайнсменами на эту игру выбраны Тихон Калугин и Денис Березнов, резервный судья — Алексей Матюнин; видеорефери — Алексей Еськов, его помощник — Николай Богач.

Встреча пройдет 11 марта в Сочи. Изначально матч должен был состояться 1 декабря, но РПЛ из-за острой ротавирусной инфекции у футболистов и сотрудников «Сочи» перенесла игру на 23 февраля. Впоследствии игра была повторно перенесена на 11 марта по просьбе клубов.