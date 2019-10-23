Как стало известно «СЭ», состав тульского «Арсенала» пополнят два игрока «Шахтера» из Солигорска. С полузащитником Валерием Громыко подписан контракт на 3,5 года. С хавбеком Юрием Ковалевым соглашение заключено на 2,5 года. Договоры вступят в силу с января, когда футболисты будут заявлены за команду.

22-летний Громыко в нынешнем сезоне забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи в 10 матчах чемпионата Белоруссии.

26-летний Ковалев в 24 матчах в высшей лиге забил 6 голов и сделал 4 передачи. Летом к нему проявляли интерес «Оренбург» и «Тамбов».

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