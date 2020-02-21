Тульский «Арсенал» дозаявил Лодыгина для участия в РПЛ

Тульский «Арсенал» дозаявил вратаря Юрия Лодыгина для участия в РПЛ. Лодыгин заявлен под 19-м номером, сообщает официальный сайт лиги.

Тульский клуб подписал контракт с Лодыгиным до окончания сезона-2019/20. Вратарь стал свободным агентом в начале 2020-го после расставания с турецким клубом «Газиантеп», за который за полгода провел всего пять матчей.

Также тульский клуб дозаявил 22-летнего защитника Артема Сокола, 18-летнего полузащитника Кирилла Шехова, а также 18-летнего защитника Никиту Глойдмана.