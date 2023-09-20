Трошечкин рассказал, что игроки «Пари НН» были обеспокоены госпитализацией Юрана

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал, как футболисты команды отреагировали на новость о госпитализации главного тренера Сергея Юрана.

«Хорошо, что Юран полностью восстановился. Когда увидели новость [о госпитализации], очень переживали. Только когда пришла информация, что все хорошо, успокоились. Тренировки проходят в обычном режиме, но у нас всего три дня между матчами с «Динамо» и «Спартаком», восстановление, довосстановление, вот такой формат был перед «Спартаком», — приводит ТАСС слова Трошечкина.

8 сентября стало известно, что 54-летний специалист перенес экстренную операцию. Его выписали из больницы 14 сентября. Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года.

На данный момент «Пари НН» идет на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков за 8 туров. 24 сентября нижегородцы примут на своем поле «Оренбург». Начало матча — в 14.00 по московскому времени.