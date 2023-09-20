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Сегодня, 14:40

Гладилин: «Локомотив» — это шоу Дзюбы, футбола я там не вижу»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Локомотива» Валерий Гладилин раскритиковал игру железнодорожников и форварда команды Артема Дзюбу.

«Как мне игра «Локомотива» в последнее время? Думаю, шоу Дзюбы заканчивается. Пока «Локомотив» напоминает его шоу, которое он показывал в интернете. Короче, матчи «Локомотива» — это шоу Дзюбы, футбола я там не вижу. Команда проиграла 0:2 «Оренбургу», который не имеет никакого потенциала. «Оренбург» же издевался над ними, хотя это команда без задач. Как команда с такими традициями может играть так блекло в Москве. Слов нет. Я просто не понимаю, в какой футбол сейчас играет «Локомотив». Игры нет! Игра не может строиться на футболисте 35 лет, который завершает карьеру, а еще год назад не подошел в слабеньком турецком клубе», — цитирует Гладилина Legalbet.

На данный момент «Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков за 8 туров.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале этого года. Его соглашение с железнодорожниками рассчитано до конца сезона-2022/23. В текущем сезоне 35-летний форвард провел 6 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.

Источник: https://legalbet.ru/news/gladilin-lokomotiva-eto-shou-dzyubi-pozor-futbola-ya/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
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 - : -
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Матео Кассьерра

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Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
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Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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