Трогательное послание жены Боккетти болельщикам "Спартака"

Супруга защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти Екатерина опубликовала ролик с детьми и мужем в своем Instagram. Сегодня стало известно об расторжении контракта с 32-летним итальянцем по согласию сторон.

– Дети выросли в атмосфере красно-белых, у них и у меня это навсегда. Это не болезнь, это что-то другое. Не знаю, смогу ли я вновь переступить порог родного стадиона, возможно, ради Марио и Грейс, но это будет эмоционально сложно. Я искренне желаю счастья своему супругу и точно знаю, что это еще один шаг вперед. Спасибо всем, кто был с нами на протяжении всех 7 лет, вы настоящие! Люблю тебя, профессор. Ты легенда, Сальваторе, – написала Екатерина.

Боккетти дебютировал в составе красно-белых в марте 2013 года, перейдя из "Рубина". С тех пор он провел за красно-белых 115 матчей и забил 5 мячей. В сезоне-2018/19 32-летний итальянец провел 22 матча во всех турнирах.

"Спартак" объявил об уходе Боккетти