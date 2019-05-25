Трофей России побывал на Ленинградском металлическом заводе

Кубок чемпионов России побывал на Ленинградском металлическом заводе, где 94 года назад началась история "Зенита".

В цехах ЛМЗ, одного из старейших и крупнейших предприятий Петербурга, чемпионский кубок смогли увидеть рабочие завода, занимающиеся производством оборудования для электростанций.

После фотосессии трофей был выставлен на месте, где раньше располагался стадион Красного спортивного интернационала (КСИ) – там ленинградские футболисты провели 15 официальных матчей в 1936 и 1937 годах.

Сообщается, что болельщики "Зенита" смогут увидеть чемпионский кубок 26 мая в специальной фотозоне на "Газпром Арене" перед матчем заключительного тура чемпионата России с "Енисеем".

Золото сине-бело-голубые гарантировали себе 4 мая после ничьей в Грозном с "Ахматом" (1:1) и поражения ближайшего преследователя, чемпиона-2017/18 "Локомотива" от "Арсенала" в Туле (0:2).

"Зенит" в пятый раз в российской истории стал чемпионом. Теперь он получит кубок на вечное хранение, РФПЛ изготовит новый трофей.

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