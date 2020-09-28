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«Три очка достались кровью, болью». Черевченко — о победе над «Динамо»

21:15

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал победу в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ над «Динамо» (1:0). Это была первая встреча Черевченко в роли тренера подмосковной команды.

«Меня не хватало в «Химках» до этого? Да почему! Ребята очень хорошо играли, потом радовались победе. Что сказал в раздевалке? Поблагодарил всех. Три очка достались кровью, болью, и мы заслужили этот успех», — сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер».

Химки — Динамо

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